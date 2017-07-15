James Bell Daçka'da

Daha önce guard rotasyonuna JaJuan Johnson ile takviye yapan Darüşşafaka, forvet pozisyonu için de James Bell ile sözleşme imzaladı.

1992 doğumlu Bell geçen sezon Hapoel Holon formasıyla İsrail Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmişti.

İKİNCİ TRANSER BELL

Hapoel Holon’da 14.9 sayı-5.1 ribaunt-1.8 asist ortalamaları ile mücadele eden 25 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyuncu, bu performansı ile İsrail Ligi'nde yılın beşine seçilmişti. Bell daha önce İtalya’da Cremona, Fransa’da Nancy formaları da giydi.

Kadrosuna Muhammet Baygül ve Emircan Koşut’u da ekleyen Darüşşafak'nın guard pozisyonuna iki, forvet ve pivot pozisyonunlarına ise birer oyuncu daha takiye etmesi bekleniyor. Yeşil-siyahlılarda Scottie Wilbekin, Furkan Aldemir, Oğuz Savaş, Okben Ulubay, Kartal Özmızrak ve Doğuş Özdemiroğlu’nun da sözleşmeleri sürüyor.