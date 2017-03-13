James Harden şampiyonu devirdi

Batı Konferansı 3'üncüsü Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ı 117-112 yenerek 67. maçında 46. galibiyetini aldı.

Rockets'ta 38 sayı, 11 asist, 10 ribauntla oynayan James Harden, bu sezon 16'ncı kez triple-double yaptı. Ev sahibi takımda Ryan Anderson 16, Patrick Beverley ve Eric Gordon 13'er sayı kaydetti.

Son 5 maçta 4'üncü olmak üzere sezonun 22'nci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta LeBron James 30, Kyrie Irving 28 sayı üretti.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Chicago Bulls: 100-80

Brooklyn Nets-New York Knicks: 120-112

Indiana Pacers-Miami Heat: 102-98

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 101-110

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 117-112

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 116-118