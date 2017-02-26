Jamie Vardy'den Ranieri'ye veda mesajı

Leicester City'de menajer Claudio Ranieri'nin görevine son verilmesine neden olan futbolcular arasında gösterilen Jamie Vardy, iddialara sert tepki gösterdi.

ONA MİNNETTAR KALICAM

Instagram sayfasından eski menajerinin fotoğrafını paylaşan golcü oyuncu, "Ranieri'nin gönderilmesinde benim de etkim olduğuna dair spekülasyonlar var, ancak bunlar tamamen yanlış, temelsiz ve incitici iddialar. Birçokları benden umudu kesmişken o bana güvendi. Bu yüzden ona sonsuza kadar borçlu ve minnettar kalacağım." notunu düştü.

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER CLAUDİO

Ranieri'ye saygısının hiç eksilmediğini belirten Vardy, "Geçtiğimiz sezon takım olarak imkânsızı başardık, ancak bu sezon beklentileri karşılayamadık ve bunun farkındayız. Claudio'ya kariyerinin devamında en iyi dileklerimi sunuyorum. Her şey için teşekkürler Claudio." ifadelerini kullandı.