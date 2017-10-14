Janssen: Fenerbahçe harika bir kulüp

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen'in bu sezon Türkiye'de gösterdiği çıkışın ardından Hollanda'da yayın yapan ELF Voetbal dergisi muhabiri Geert Beckers'e konuştu.

"TEKLİF GELMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Janssen'in Fenerbahçe'deki yeni dönemiyle ilgili çarpıcı ifadeleri dikkat çekti. 23 yaşındaki yıldız, Türkiye'de çok mutlu ve huzurlu günler geçirdiğini dile getirip, "Tottenham'da planlarım düşündüğüm gibi olmadı. Daha sonra transferin son günlerinde Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul ettim ve bu kararımdan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'den teklif gelmesi de zaten beni çok mutlu etmişti" diye konuştu.

Şu anda hayatının en keyifli dönemlerinden birini yaşadığını vurgulayan genç forvet, "Fenerbahçe büyük ve harika bir kulüp. İstanbul harika bir şehir ve İstanbul'da birlikte yaşadığım insanlar harika. Gerçekten benim için fantastik bir fırsat" yorumunu yaptı.

"VAN PERSİE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Fenerbahçe'ye transfer sürecinden de bahseden Vincent Janssen, adapte olma dönemini hemen atlattığını kaydedip, "Kulüpteki ve takımdaki herkes bana çok yardımcı oldu. Fenerbahçe'ye hemen alışmamı sağladılar. Van Persie de çok yardım etti. Zaten takım içerisinde ve gittiğiniz yeni bir ülkede vatandaşınızla beraber olmak çok önemli ve güzel. Fenerbahçe'deki herkes beni çok sıcak karşıladı" dedi.

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu kaydeden Vincent Janssen, Türkiye Ligi'nden de çok etkilendiğini vurguladı. Janssen, Türkiye'de çok önemli futbolcuların olduğunu kaydedip, "Türkiye Ligi'nin seviyesi gerçekten çok etkileyici. Harika oyuncular var burada. Eto'o ve Nasri gibi yıldızlar var. Alanyaspor ile oynadığımız maçta forvetleri Vagner Love idi. Bence Vagner Love, Hollanda Eredivisie'de oynasa en az 20 gol atar" ifadelerini kullandı.