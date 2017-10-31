Jardim: Buradaki atmosfer oyuncuları motive ediyor

Beşiktaş maçı öncesi basın karşısına geçen Jardim, "Bu takıma 4 yıldır inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarı final oynadık. İnancımız yerinde, oyuncularım inanmaya devam etsinler. Önümüzde 3 maç var ve 3 maç, her şeyin mümkün olması demek. Tek hedefimiz galibiyet. Buradan alacağımız herhangi bir puan, bizim için çok avantajlı olacak." şeklinde konuştu.

"ATMOSFER OYUNCULARI MOTİVE EDECEKTİR"

Fransa'da oynanan ilk maçta etkili olduklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"İlk maçta da etkiliydik ama ikinci golden sonra istediklerimizi gerçekleştiremedik. Yarın aynı maçı evimizde oynuyormuş gibi tekrarlamak istiyoruz. Oyuncularımla yaptığım konuşmada ellerinden geleni yapacaklarını, böyle maçlara alışık olduklarını ve yarın alışkanlıklarının dışında bir hazırlık yapmadıklarını söylediler. Son iki maçta daha iyi savunma yapmaya başladık. Savunma sadece defans oyuncularının görevi değil. Takım olarak herkes bunu kafasına yazdığında, defansif olarak kendimizi daha güçlü hissederiz. Ligde iyi gidiyoruz ancak Şampiyonlar Ligi'nde maçlarımız iyi gitmedi. Kazandıkça daha fazla geri dönüş yapacağız, hala iddiamız var. Bunun için daha konsantre oyun sergilememiz gerekiyor."





Stadın atmosferi ile ilgili bir soru üzerine Jardim, "Daha önce Braga'nın başındayken bu statta bir maça çıkmıştım. Oyuncular için daha motive edici. Bunun onlar için bir avantaj olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

MONACO HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Monaco, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Fransa temsilcisi, 15 dakikası basına açık olan idmanda koşu ve pas çalışmaları yaptı.