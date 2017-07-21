Javier Hernandez West Ham United'da

Daha önce Zabaleta ve Joe Hart'ı renklerine bağlayan West Ham United, gol yollarına da yıldız bir oyuncuyu takviye etti.

MEKSİKALI GOLCÜ İMZAYI ATACAK

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Javier Hernandez'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun birkaç gün içinde imzayı atacağı belirtildi.

GEÇEN SEZON 11 GOL ATTI

Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham, forvet oyuncusu Enner Valencia'yı Tigres'e satmıştı. Daha önce Manchester United ve kiralık olarak Real Madrid forması da giyen 29 yaşındaki Chicharito, geçen sezon Bundesliga'da 26 maça çıkıp 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.