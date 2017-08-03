Jem Karacan: Galatasaray'a asla dönmem

Cimbom'da geçirdiği başarısız dönemin ardından kariyerine Bolton’da devam eden Jem Paul Karacan, İstanbul’da geçen günleri hakkında açıklamalarda bulundu.

ÇOK KÖTÜ GÜNLER GEÇİRDİM

Hamzaoğlu döneminde şans bulduğunu ve iyi oynadığını belirten 28 yaşındaki orta saha, “Mustafa Denizli gelince işler değişti. Benim Hamza hocanın adamı olduğumu ima ettiler ve göndermek istediler” dedi.

Ayrıldığı için çok mutlu olduğunu da vurgulayan Jem, “Oraya bir daha asla dönmem. Ailem ve benim için kötü zamanlardı” diye konuştu.