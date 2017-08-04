Jeremain Lens İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, uzun süren çalışmalar sonrası transferini tamamladığı Jeremain Lens'e cumartesi günü kavuşuyor.

5 milyon euro karşılığında Sunderland'den transfer edilen Hollandalı futbolcu yarın İstanbul'da olacak.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Sağlık kontrolünden geçecek olan 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Jeremain Lens geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 38 maçta 5 gol ve 16 asiste imza atarak taraftarların beğenisini kazanmıştı. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerin bonservisiyle kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Hollandalı futbolcu, daha sonra Beşiktaş'ın devreye girmesiyle siyah-beyazlıların yolunu tuttu.