Jeremain Lens Konyaspor maçında yok

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, babasının cenaze törenine gideceği için Konya maçında sahada olmayacak.

Yıldız oyuncu geçtiğimiz hafta Osmanlıspor maçı öncesinde babasının acı haberiyle sarsılmıştı. Kulüpten izin alarak Hollanda'ya giden Lens, sonrasında büyük bir fedakarlıkta bulunarak Osmanlıspor maçında oynamak istediğini belirterek İstanbul'a geri dönmüştü.

Hollandalı yıldız babasının cenaze töreni için sarı-lacivertli kulüpten bir kez daha izin alarak memleketine gitti. Bu durumla ilgili olarak Fenerbahçe resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

KONYASPOR MAÇINDA YOK

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden futbolcumuz Jeremain Lens, Teknik Direktör Dirk Advocaat ve Yönetim Kurulundan izin alarak Hollanda'ya gitmiş ancak büyük bir fedakarlık örneği göstererek, izinli olmasına rağmen, Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında forma giymek üzere İstanbul'a dönmüştü.

Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında takımındaki yerini alan yıldız futbolcu, Alanya deplasmanının ardından, 13 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek cenaze törenine katılmak üzere yeniden Hollanda'ya gitti.

14 Mart Salı günü Surinam'a geçecek olan Jeremain Lens, 17 Mart Cuma gününe kadar taziyeleri kabul edecek ve aynı gün düzenlenecek cenaze töreniyle babası Ricardo Wilfred Lens'i son yolculuğuna uğurlayacak. Lens bu nedenle, Fenerbahçemizin 17 Mart Cuma günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek."