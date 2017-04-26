Bahis oynayan Joey Barton'a 18 ay men cezası

İngiltere Premier League ekiplerinden Burnley forması giyen Joey Barton'a futboldan men cezası geldi.

1260 MAÇA BAHİS YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

İngiltere Futbol Federasyonu, Joey Barton'ın 1260 futbol maçına bahis yapması nedeniyle 18 ay boyunca futboldan men cezası aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada Barton'ın 26 Mart 2006 ile 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında bu bahisleri oynadığı belirtildi.

Joey Barton, federasyonun verdiği cezanın ardından konuyla ilgili bir açıklama da yaptı. Barton, bahis oynadığını kabul ederken bu cezanın kendisini erken emekliliğe ittiğini söyledi.

BARTON 15 BİN MAÇ DEDİ

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu yaptığı bahisler hakkında da detay verirken; ''2004'ten bu yana birçok spor dalına 15 binden fazla bahis yaptım, ortalama 150 sterlin yatırdım. Gizli bir şey yok'' ifadelerini kullandı.

Açıklanan belgede Joey Barton'ın oynadığı tespit edilen bahisler;

- Joey Barton, 28 Nisan 2006'da Manchester City - Fulham maçında ilk golü Joey Barton atar oynadı. Maçta ilk golü Richard Dunne attı.

- Joey Barton, 2006 yılında Newcastle - PSV arasında oynanan hazırlık maçına 9 farklı bahis yaptı, Barton 9 farklı bahisi de kaybetti.