Johan Djourou Antalyaspor'da

Antalyaspor, son olarak Almanya Ligi takımlarından Hamburg'da forma giyen 30 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı İsviçreli defans oyuncusu Johan Djourou'yu kadrosuna kattı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kırmızı-beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Johan Djourou ile yaptığı görüşmeler sonucu 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

İngiltere Premier Lig'de uzun yıllar Arsenal forması giyen Johan Djourou, daha sonra Hannover ve Hamburg gibi takımların formasını da giydi. Djourou ayrıca İsviçre Milli Takımı'nda da Eren Derdiyok ve Gökhan İnler gibi isimlerle birlikte forma giydi.