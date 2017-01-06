John Obi Mikel Çin'e transfer oldu

Tam 10 sezondur Chelsea forması giyen John Obi Mikel'in yeni durağı Çin oldu. Nijerjalı futbolcu, Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin TEDA ile anlaşmaya vardı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kişisel sosyal medya sayfasından transferini duyuran 29 yaşındaki futbolcu, 10 sezon boyunca 374 maçta forma giydiği ve 11 kupa kazandığı Chelsea'ye veda ederken, henüz önünde futbol oynamak için uzun yıllar olduğunu ve yeni bir mücadeleye girmek için Çin'e gitme kararı aldığını belirtti.

8.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Çin ekibinin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı John Obi Mikel için ne kadar yıllık ücret ödeyeceği henüz resmi olarak açıklanmasa da, Çin basını Nijeryalı futbolcunun yıllık yaklaşık 8.5 milyon euro kazanacağını belirtti.