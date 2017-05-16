John Terry taliplerini bekliyor

Sezon sonunda Chelsea'den ayrılacak Terry, beklediği gibi bir teklif almaması halinde emekli olabileceğini açıkladı

TERRY EMEKLİ OLABİLİR

Chelsea formasını ilk kez 1998 yılında giyen John Terry, bu hafta sonu Sunderland karşısında son kez mavi formayla taraftarının karşısına çıkacak.

20 yıldan uzun süredir oynadığı Chelsea'ye veda etmeye hazırlanan 36 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon ne yapacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Bazı Premier League ekiplerinin yanısıra Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden takımların Terry ile ilgilendikleri söyleniyor. Terry ise henüz nasıl bir yol izleyeceğine karar verebilmiş değil.

"TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUM"

Deneyimli oyuncu, son Watford maçının ardından; "Gerçekten henüz geleceğimle ilgili bir karar almadım. Tüm seçenekleri değerlendiriyorum. İyi bir teklif alırsam bunu ailemle birlikte konuşacağız. Ancak pazar günü futbolculuk kariyerimin son maçına çıkma olasılığım da var" dedi.

Terry, 579 kez kaptan olarak sahaya çıktığı Chelsea formasıyla 5 Premier League ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.