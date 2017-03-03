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Jon Diebler tarihe geçti

Galatasaray Odeabank'ın Amerikalı şutörü Jon Diebler, EuroLeague'de oynanan Real Madrid maçında 5'te 5 üçlük atarak bu alanda zirveye çıktı.

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Jon Diebler tarihe geçti

THY EuroLeague 24. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Abdi İpekçi Arena’da büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 87-84 galip ayrılan Galatasaray Odeabank’ta Amerikalı şutör Jon Diebler, EuroLeague tarihine geçti.

5'TE 5 ATTI ZİRVEYE ÇIKTI

Real Madrid karşılaşması öncesi EuroLeague kariyerindeki 44 karşılaşmada %49.7 yüzdesiyle üçlük atan Diebler, dün akşam sarı kırmızılıların 87-84 mağlup ettiği İspanyol temsilcisi karşısında 5/5 üç sayı isabetiyle oynayarak bu yüzdesini %51.1’e çekti ve aktif oyuncular içinde EuroLeague tarihinin en yüzdeli üçlük atan oyuncusu oldu.

Bu alanda daha önce %50.5 isabet oranıyla ilk sırada yer alan Cedevita Zagreb’in oyuncusu Fran Pilepic bulunuyordu. Hırvat oyuncu, oynadığı 35 karşılaşmada 111 kez üç sayılık atış denemiş ancak 56’sında isabet bulabilmişti.

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