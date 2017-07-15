Jordan Theodore Milano'da

Jordan Theodore ile iki yıllık sözleşme imzalayan Olimpia Milano, resmi anlaşmayı Twitter hesabından duyurdu.

TWİTTER'DAN DUYURULDU

Ülkemizde 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Antalya BŞB ve Mersin BŞB formaları da giyen Jordan Theodore, geçen sezonun başında Banvit’e transfer olmuş ve burada gösterdiği etkili performans ile takımının Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselmesinde büyük rol oynamış ve normal sezonun da MVP’si seçilmişti.

28 yaşındaki oyun kurucu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde de Banvit formasıyla çıktığı 31 maçta 18,4 sayı, 3,7 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları ile mücadele etti.