Josef akıllara Johnson'ı getirdi

TT Arena'daki maç 2000 yılındaki derbiyi hatırlattı! 2000'de UEFA Kupa'sını kazanan G.Saray'ı ceza alanına girmeden Johnson'un frikiğiyle yenen F.Bahçe dün de '0' korner ve 2 isabetli şutla 3 puanı kaptı.

90 DAKİKA GEZİNDİ

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta ortaya konan futbol ve istatistikler, ezeli rakiplerin 2000 yılındaki unutulmaz derbisini hatırlattı.

Türk Telekom Arena'da dün Fenerbahçe, ezeli rakibine göre beklenmedik oranda mahkum bir maç oynadı. Sarı-lacivertli takım maç boyunca hiç korner atamazken, topa sahip olma oranında yüzde 68'e yüzde 32, issabetli pasta 459'a 166 oranlarıyla adeta ezildi.

CİMBOM 7'DE 0 ÇEKTİ

Cimbom 90 dakikada 7'si isabetli 20 şutta golü bulamazken, Fenerbahçe rakip kaleyi tutan 2 şutundan (ilki 86'da Alper'in) birinde Josef ile 90+1'de ağları sallayıp 3 puanı kaptı.

26 Mart 2000 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı sezon Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbide de Fenerbahçe 90 dakika ceza sahasına bile doğru dürüst girememişti. Ancak Samuel Johnson'un 82. dakikadaki frikik golüyle yine 1-0 kazanmayı başarmıştı..