Josef De Souza: Fenerbahçe'deki en iyi çalışmam'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Eski teknik direktör Dick Advocaat hakkında eleştirilerde bulunan Josef, takımın başına geçen Aykut Kocaman'ı ise 'ciddi bir teknik direktör' olarak tanımladı.

2 YILIMDAN DAHA ÇOK ÇALIŞMIŞ GİBİYİM

"Kendimi çok yorgun hissediyorum ama bu çok olumlu. Bu bir haftada Fenerbahçe'deki son 2 yılımdan daha çok çalışmışım gibi hissediyorum. Umarım bu şekilde devam eder. Şampiyonluktan başka düşüncem yok. Hocamız ile sadece 1 hafta önce tanıştık.

Tanımak için çok erken daha ama çok ciddi bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim. Zaten kaliteli bir kadromuz vardı. Daha da kaliteli oyuncular alarak takımı geliştirdik. Zaten Fenerbahçe sadece kaliteli oyuncuları alır."

SORUN ÖNEMLİ DEĞİL

"Fenerbahçe'nin sorunu 2 ön libero ile oynamak değil. Evet biz hep bu sistem ile oynadık ama sorunumuz bu değildi, başka şeyler vardı. Yoksa Ozan ile ben oynamışım, ben ile Topal oynamışım farketmez. Sahada ne yaptığımızı bilmiyorduk. 1 veya 2 önlibero sorun değil. Yeter ki Fenerbahçe hedefini bilsin. Öyle olduğunda işler daha kolaylaşacaktır."

