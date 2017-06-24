Josef de Souza: Süper Lig Avrupa'nın en sert ligi

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı, tatilini sürdürdüğü ülkesinde basına açıklamalarda bulundu. Josef de Souza, Süper Lig’in sertliğini ön plana çıkarttı.

EN SERT LİG

Başarılı orta saha oyuncusu, “Türkiye’de oynanan lig maçları son derece mücadeleci bir şekilde geçiyor. Ligin en zayıf takımı olarak görünen rakip bile mücadeleyi bırakmıyor. Bazı maçlarda ise tam anlamıyla tekmeler havada uçuşuyor. Avrupa’daki birçok ligi de takip ediyorum. Bana göre Avrupa’nın en sert ligi, Türkiye’de oynanıyor” ifadelerini kullandı.