Josef de Souza: Türkiye Brezilya'dan daha güvenli

Türkiye'de yaşanan hain terör saldırıları sonrası Brezilya kanalı SporTV, Fenerbahçe'den Josef de Souza ile görüştü.

Kanalda yayınlanan programda Beşiktaş'ta yaşanan bombalı saldırı ve Rus büyükelçi Andrei Karlov'un suikast sonucunda hayatını kaybettiği belirtilirken, Josef de Souza'nın İstanbul'da kendisini nasıl hissettiği soruldu.

Josef de Souza, Türkiye'nin böyle anılmasına karşı çıkarak şu sözleri söyledi: "Türk insanları, bu tip şeylere rağmen hayatlarına devam ediyorlar. Stadyumlara gitmekten korkmuyorlar. Bunlar buradaki insanları korkutamaz."

BREZİLYA'DAN DAHA GÜVENLİ BİR ÜLKE

"İstanbul harika bir şehir, Türkiye muhteşem bir ülke. Dışarıda bazen kötü şeyler yaşanıyor. Fakat, bugünlerde dünyanın her yerinde böyle kötü şeyler var. Şunu net olarak söylüyorum ki; Türkiye, Brezilya'dan çok daha güvenli bir ülke! Burada olduğum için minnettarım, tüm kontratım boyunca burada olacağım."

"İstanbul'da çok mutluyum. Profesyonel olarak, oynadığım en iyi kulüpteyim. Her şeye uyum sağladım. Daha 2.5 yıl kontratım var ve bu kontratı bitirmek istiyorum."