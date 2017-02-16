Josef: Soğuk hava yüzünden yenildik

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Krasnador maçının ardından açıklamalarda bulundu.

ÇOK KÖTÜ OYNADIK

Rusya'da kötü bir performans sergilediklerini ifade eden Josef, "Kalemizde çok erken bir gol gördük ve erken golle beraber özgüvenimizi kaybettik. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dönmekte zorlandık, ikinci yarıda daha iyiydik ama yine de istediğimiz golü bulamadık. İkinci maçı İstanbul'da oynayacağız ve taraftarımızın da desteğiyle bu karşılaşmadan istediğimizi alacağımızı düşünüyorum" dedi.

HAVA SOĞUKTU

Rusya'daki hava şartlarını da değerlendiren Josef, "Soğuk hava aslında şu anlamda karşımıza çıkıyor; ısınma süremiz daha da uzuyor. Rakibimiz ise uzun bir süredir bu iklimde oynuyor. Kayseri'de de benzer bir durum vardı; -12'leri gördük. Temel nokta bu değil, maçın ilk yarısında çok kötüydük ve yediğimiz o golle maçı kaybettik" şeklinde konuştu.