Josef: Türk halkı Tayyip Erdoğan'a çok güveniyor

F.Bahçe'de G.Saray karşısında derbi zaferini getiren isim olan Josef de Souza, Brezilya'nın ünlü spor portalı Globo Esporte'nin muhabirlerini İstanbul'da ağırladı.

Brezilyalı yıldız özellikle Türkiye'deki özel hayatı ve siyaset konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ülkemizdeki politik durumun gündelik ve iş hayatına nasıl yansıdığı sorusuna Josef, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı merkeze alarak referandum seçiminde halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güveniyle yanıtladı.

TÜRK HALKI ERDOĞAN'A ÇOK GÜVENİYOR

28 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Türkiye'de siyaseti futboldan ayırıp çok da iyi yaşayabilirsiniz. Ülkenin rutini referandum sırasında pek değişmedi. Mevcut Cumhurbaşkanı; Recep Tayyip Erdoğan'a halk büyük bir güven duyuyor. Bu nedenle kendisine ülkeyi yönetmesi için güvence verdiler. Gündelik hayatta herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Burada olanlarımız Türkiye'de yaşamanın nasıl bir şey olduğunu biliyor. Bu güzel ülkede; Türkiye'de hem futbol hem de özel hayatımıza devam etmeyi umuyoruz" diye konuştu.