Joshua Takam'ı nakavt etti 80 bin kişi hakeme yüklendi

Zlatan Ibrahimovic ve Hikmet Karaman'ın da salondan izlediği maçı 10. rauntta hakem kararıyla Anthony Joshua kazandı.

Çıktığı 20 maçta 20. maçını da nakavtla kazanan Anthony Joshua bir rekora daha imza atmış oldu.

HAKEM KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Carlos Takam'ın sağlığını tehlikeye atacak bir duruma düşmemiş olması, Takam'ın grogi durumda olup 10 saniyelik süre içerisinde kendinde olmaması gibi bir durumun da olmaması halinde hakemin maçı bitirmesi boks severleri kızdırdı. 80 bin kişinin yoğun protestoları hakem için yükseldi.

"RÖVANŞ İSTİYORUM"

Maçın ardından Anthony Joshua, "Hakemin kararı maçı durdurmaksa buna engel olamam. Takam'a saygı duyuyorum. Evander Holyfield'a benziyor"şeklinde konuştu.

Mağlup olan Carlos Takam ise, "Hakem maçı niye durdurdu anlamadım. Joshua ve Birleşik Krallık'taki hayranlarına büyük saygı duyuyorum. Onların önünde maç yaptığım için çok mutluyum. Ancak hakem maçı neden bitirdi anlamadım. Bu maçın rövanşını istiyorum. Joshua'yla tekrar dövüşmek istiyorum. O, harika bir şampiyon" dedi.