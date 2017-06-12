Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Porto'ya geri dönen Josue, Portekiz medyasına açıklamalar yaptı.

G.SARAY'DA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Geleceğinin belirsizliğini koruduğunu belirten Josue, "Galatasaray'da çok şey öğrendim. Benim için çok iyi bir sezon oldu. Bursaspor tecrübemden daha iyiydi. Şimdi Porto ile 1 yıl daha kontratım var. Neler olacağını göreceğiz. Geleceğim konusunda sakinliğimi koruyorum." ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ KONTROL EDEMİYORSUNUZ

26 yaşındaki oyuncu, "Her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Kariyerim konusunda tamamen kontrol sahibi değilim. Fakat, kendimi güçlü hissediyorum ve şu an için sadece tatilime odaklanmış durumdayım." sözleriyle konuşmasını noktaladı. ,

700 bin euro kiralama ücretiyle Galatasaray'a gelen Josue, 4 gol atıp 5 asist yaptı.