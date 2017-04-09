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Juan Palacios balon kazasında yaralandı

Kapadokya'daki balon kazasında yaralananlar arasında TOFAŞ oyuncusu Juan Palacios'un da olduğu öğrenildi.

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Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu yaralananlar arasında Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ın oyuncusu Juan Palacios'un da olduğu öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kapadokya bölgesinde Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düşen sıcak hava balonunda kız arkadaşıyla birlikte bulunan Palacios, hafif şekilde yaralandı. 

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Kolombiyalı basketbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, yüzünden yaralanan kız arkadaşının ise tedavisine devam edildiği belirtildi. 

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. 

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