Juan Palacios balon kazasında yaralandı

Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen 17 yaşındaki Türk futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Ajax'a müthiş bir aşırtma golü attı.

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G.Saray'dan Seba için Yunanistan çıkarması

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği nefes kesen maçı Mardin'de görev yapan Mehmetçiklerimiz de büyük ilgiyle takip etti.

İtalyan basını, yeni sezonda Roma'nın başına geçecek olan Mancini'nin, Galatasaray'dan eski öğrencisi Sneijder'i transfer edeceğini yazdı.

Sezonun en güzel maçının birbirinden komik capsleri

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Quaresma: Lyon maçında oynamam çok zor

Beşiktaş Trabzonspor maçının 32. dakikasında sakatlanan Quaresma'nın son durumu ile ilgili açıklama yaptı.