Jürgen Klopp: Draxler para için PSG'yi seçti

Draxler, Wolfsburg'dan sonra PSG'yi seçti. Jürgen Klopp'tan da sert eleştiriler geldi.

PARA İÇİN PSG'DE

Klopp, vatandaşı Draxler için üzgün olduğunu belirtirken, ''Draxler, sadece parasal kaygılar yüzünden PSG'yi seçti. Biz, ilgilendiğimiz futbolcuları ikna etmek için astronomik teklifler yapmayız. Eğer, bir futbolcu prestijden çok parayı düşünüyorsa söylenebilecek bir söz yok. Böyle düşünenler şunu bilmeli ki, yetenekli futbolcular her zaman para kazanabilirler ama her kulüp aynı saygınlığı kazandırmaz. Biz parayla değil hedeflerimiz ve ilkelerimz ile ikna ederiz" dedi.

42 MİLYONA GİTTİ

Fransız ekibi, 23 yaşındaki Julian Draxler'ı 42 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.