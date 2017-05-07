Juventus 591 gün sonra kazanamadı

Torino'yu konuk eden Juventus, Higuain'in golüyle 1 puanı hanesine yazdırdı, sahasında 591 gün sonra bir maçı kazanamadı.

JUVE 1 PUANI SON DAKİKADA KURTARDI

Maçın büyük bir bölümünde üstün olan Juventus, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 52. dakikasında Adem Ljajic'in harika serbest vuruş golüyle 1-0 geri düştü.

Juventus, golden sonra skoru eşitlemek için oyunu tamamen rakip yarı alana yıkarken, Torino 57. dakikada Afriyie Acquah'ın oyun dışı kalmasıyla 10 kişi kaldı.

Rakip kaleyi ablukaya alan Juventus, aradığı gole ise 90+2'de ulaştı. Juventus formasıyla son 9 resmi maçta 9. golünü atan Arjantinli, maçın skorunu ilan etti, Juventus: 1 - Torino: 1.

HİGUAİN 24 GOLE ULAŞTI

Bu sezon ligde 24. golünü atan Higuain, 2001-02'de David Trezeguet'in ardından Juventus formasıyla bir sezonda bu rakama ulaşan ilk isim oldu. Yenilgisizlik serisini 16 maçı çıkaran Juventus, Torino beraberliğiyle de 23 Eylül 2015'te 1-1 berabere kaldığı Frosinone maçından 591 gün sonra sahasında puan kaybetti.

Juventus, bu sonuçla puanını 85 yaparken, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Siyah Beyazlılar, 14 Mayıs'ta Roma'ya konuk olacak. Zorlu maçtan 1 puan çıkaran Torino ise puanını 50 yaptı.