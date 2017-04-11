Juventus Barcelona'yı farklı yendi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan temsilcisi Juventus evinde Barcelona'yı ağırladı.

İLK YARIDA DYBALA FIRTINASI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG'yi 6-1 yenerek mucizevi bir şekilde çeyrek finale yükselen Barcelona, İtalya'da ilk 45 dakikada istediği oyunu ortaya koyamadı.

Juventus'un kontrolünde geçen ilk yarıda siyah-beyazlı ekip Arjantinli golcüsü Paulo Dybala'nın 6. ve 22. dakikalarda attığı 2 golle soyunma odasına üstün gitti.

CHİELLİNİ FARKI 3'E ÇIKARDI

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Juventus, ikinci yarıya da golle başladı. Maçın 55. dakikasında Pjanic'in kullandığı kornerde İtalyan savunmacı Chiellini güzel bir kafa vuruşuyla farkı 3'e çıkardı.

Maçın kalan bölümünde zaman zaman sertleşen oyunda iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

RÖVANŞ 19 NİSAN'DA

Juventus'un 3-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının rövanşı 19 Nisan'da İspanya'da oynanacak.

Barcelona son 16 turunda Fransa'da PSG'ye 4-0 yenilmiş, rövanş maçında ise Camp Nou'da 6-1 kazanarak çeyrek finale yükselmişti.