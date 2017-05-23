Juventus Cuadrado'nun bonservisini aldı

Serie A şampiyonu Juventus, 2 sezondur İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiraladığı Kolombiyalı kanat oyuncusu Juan Cuadrado'nun bonservisini aldı.

2020'YE KADAR JUVENTUS'TA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Juventus, 20 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı 28 yaşındaki Cuadrado ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Daha önce 2009-2015 yıllarında Udinese, Lecce ve Fiorentina'da ter döken Kolombiyalı futbolcu, yarım sezon Chelsea'de mücadele ettikten sonra 2015-16 sezonu başında Serie A'ya dönmüştü. Cuadrado, 83 maçta 8 gol ve 18 asist ürettiği Juventus formasıyla 2 İtalya Kupası, 2 de lig şampiyonluğu yaşadı.