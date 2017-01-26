Juventus İtalya Kupası'nda yarı finalde

Hem kasap hem futbolcu

Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

Son olarak Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Alanyaspor'un başına geçiyor...

Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

1 Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap Levent Nazifoğlu, kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Fatih Altaylı'ya ''Kucaktan kucağa oturan bir adamsın'' diyerek cevap verdi.

2 Beşiktaş Demba Ba'ya maaş vermeyecek Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

3 Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş, Çin'e sattığı eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katıyor.

4 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir teklif daha Fenerbahçe, mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro teklif etti.

5 Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

6 Van Basten: Ofsaytı kaldırmak için öneride bulundum FIFA Teknik Sorumlusu Marco van Basten, hazırladığı önergede ofsayt ve birçok kuralın kalkması gerektiğini söyledi.

7 Galatasaray'da Selçuk'un yerine alınacak isim belli oldu Galatasaray yönetimi, formu git gide düşen Selçuk İnan'ın yerine Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay'ı transfer etmeyi planlıyor.

8 Sosa F.Bahçe'nin 60 milyonluk teklifini reddetti Fenerbahçe'nin Sosa'ya 2.5 yıl için 60 milyon lira önerdiği ancak yıldız futbolcunun terör korkusu nedeniyle teklifi reddettiği öğrenildi.

9 Video hakem sistemindeki kafa karıştıran sorun TFF Başkanı Yıldırım Demirören, mart ayından itibaren video hakem sistemine geçeceklerini söyledi.