Juventus logosunu değiştirdi

İtalya'da ve Avrupa'da birçok başarıya imza atan ve dünyanın en köklü kulüplerinden birisi olarak gösterilen Juventus'un logosu değiştirildi.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Juventus'un resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla tanıtılan yeni logo, tarftarlar arasında tartışma konusu oldu. Yeni logoya sıcak bakanlar ve eski logonun büyük bir sembol olduğunun ifade eden bazı tarftarlar takımının sitesini ve sosyal medya hesaplarına birçok mesaj attı.

Ayrıca yeni logo hakkında sosyal medyada alay eder nitelikte bazı paylaşımlar yapıldığı görüldü.