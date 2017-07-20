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Juventus Milan'dan De Sciglio'yu aldı

Serie A ekibi Juventus, defans oyuncusu Mattia De Sciglio'yu kadrosuna kattı.

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Juventus Milan'dan De Sciglio'yu aldı

Serie A'nın son şampiyonu Juventus, defans oyuncusu Mattia De Sciglio'yu renklerine bağladı.

12 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Juventus'un Milan'da forma giyen sağ bek oyuncusu De Sciglio'yu 12 milyon avro bedelle transfer ettiği bildirildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun kendisini 5 yıllığına Juventuslu yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Milan'ın altyapısından yetişen ve 2011'den bu yana A takımda forma giyen De Sciglio, geçen sezon 27 maça çıktı.

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