Juventus stadından 'Arena' ismini kaldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Real Madrid ile final maçına çıkacak olan Serie A şampiyonu Juventus, stadının isminin değiştirildiğini duyurdu.

ALLİANZ STADYUMU OLACAK

Kulüpten yapılan açıklamada Juventus Arena'nın bundan böyle Allianz Stadyumu olacağı duyuruldu. Şirketle yapılan ve 2023'e kadar geçerli olan sponsorluk anlaşması çerçevesinde stadın yeni ismin 1 Temmuz tarihinden itibaren resmen kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Bayern Münih'in stadı Allianz Arena dışında, Londra'daki Allianz Park, Nice'teki Allianz Riviera, Sao Paulo'daki Allianz Parque ve Viyana'da Allianz Stadion olmak üzere Allianz ismiyle var olan statlara, Torino ekibinin 2011 yılında açılışı yapılan 41 bin kişilik stadı da eklendi.