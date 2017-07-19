Juventus Szczesny'i transfer etti

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, geçtiğimiz sezonu AS Roma'da geçiren Wojciech Szczesny'i renklerine bağladığını duyurdu.

12.3 MİLYON EURO ÖDENECEK

4 yıllık sözleşme imzalanan Wojciech Szczesny için Arsenal'e 12.3 milyon euro ödeneceği, ayrıca 3.1 milyon euroluk da bonusların bulunduğu bildirildi.

Basın toplantısında konuşan ve 23 numarayı alan Szczesny, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Üzerimde bir baskı hissetmiyorum. Juventus her şeyi kazandı ve ben de bu yüzden buradayım. Umarım Devler Ligi'ni de alırız" dedi.

27 yaşındaki Szczesny geçen sezon Roma'da 39 karşılaşmada boy göstermiş ve kalesinde 41 gol görmüştü