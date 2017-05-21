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Juventus üst üste 6. kez şampiyon oldu

Crotone'yi 3-0 mağlup eden Juventus, İtalya Serie A'da üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti.

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Juventus üst üste 6. kez şampiyon oldu

Serie A'nın 37. haftasında Juventus, Crotone'yi ağırladı.

12. dakikada Mario Mandzukic'in golüyle 1-0 öne geçen Juventus, 39. dakikada Dybala'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı. Torino ekibi, mücadelenin 88. dakikasında Alex Sandro ile skoru 3-0'a taşıdı.

ÜST ÜSTE 6. KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Juventus 88 puana ulaşarak ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bu şampiyonlukla Juve, üst üste 6. kez İtalya'da ipi göğüsleyen taraf olmuş oldu.

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