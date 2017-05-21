Juventus üst üste 6. kez şampiyon oldu

Serie A'nın 37. haftasında Juventus, Crotone'yi ağırladı.
12. dakikada Mario Mandzukic'in golüyle 1-0 öne geçen Juventus, 39. dakikada Dybala'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarı 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı. Torino ekibi, mücadelenin 88. dakikasında Alex Sandro ile skoru 3-0'a taşıdı.
ÜST ÜSTE 6. KEZ ŞAMPİYON OLDULAR
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Juventus 88 puana ulaşarak ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bu şampiyonlukla Juve, üst üste 6. kez İtalya'da ipi göğüsleyen taraf olmuş oldu.