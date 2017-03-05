Juventus'un 7 maçlık serisi bitti

Yıllardır İtalya Ligi'ni tek başına domine eden Juventus, üst üste altıncı şampiyonluğuna koşuyor. 7 haftalık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlılar, Udinese ile berabere kalarak bu seriyi bozdu ancak Roma'nın yenilmesiyle zirvedeki puan farkını 8'e çıkardı.

SERİ BİTTİ FARK 8'E ÇIKTI

Roma'nın kendi sahasında Napoli'ye 2-1 yenildiği haftada en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını iyice artırma şansı doğan Siyah Beyazlılar, 37. dakikada Duvan Zapata'nın golüyle 1-0 geri düştü.

İlk yarı bu skorla sona ererken Bonucci'nin 60. dakikadaki golü maçın skorunu ilan etti ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Juventus'un üstüste 7 maçlık galibiyet serisi sona ermesine karşın Siyah-Beyazlılar, puanını 67 yaptı. Siyah Beyazlılar ile Roma arasındaki puan farkı 8'e çıktı. 3 maçlık yenilgi serisi sona eren Udinese ise puanını 30 yaptı.