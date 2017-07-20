Kadın futbolcu Melike PSG'ye transfer oldu

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun finalisti Paris Saint-Germain, son olarak Metz'de forma giyen milli futbolcu Melike Pekel'i kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

BENİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT

İmza töreninde konuşan Pekel, kadınlar futbolunda dünyanın önde gelen kulüplerinden birine transfer olduğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu benim için çok büyük bir fırsat. Takımıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Milli futbolcunun yeni teknik direktörü Patrice Lair ise, gol yollarındaki etkinliğine dikkat çektiği Melike'nin yaşı itibariyle gelişime hâlâ açık olduğunu vurguladı.

B.MÜNİH'TE DE OYNAMIŞTI

Almanya'nın Münih kentinde doğan ve Bayern Münih'te sergilediği başarılı performansla yıldızını parlatan Melike Pekel, Bavyera ekibiyle çıktığı 43 maçta 22 gole imza attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Metz'e transfer olan başarılı futbolcu, Fransız ekibinin formasıyla da 11 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

2015 yılından itibaren Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nda da görev almaya başlayan Melike Pekel, şu ana kadar çıktığı 15 milli maçta 7 gol kaydetmeyi başardı.