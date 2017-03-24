UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Wolfsburg evinde Lyon'u konuk etti.
Fransız temsilcisinin 2-0 kazandığı karşılaşmada kadın futbolcu Camille Abily, futbolseverlerin gözünün pasını silecek bir frikik golü attı.
Franszı futbolcu Abily, yaptığı vuruşla yıllar evvel Barcelona filelerini aynı noktadan havalandıran efsane oyuncu Juninho'yu akıllara getirdi.
Kadın futbolcudan Juninho golü - İZLE
JUNİNHO GİBİ VURDU
Karşılaşmanın 62. dakikasında konuk takım serbest vuruş atışı kazandı. Topun başına geçen 32 yaşındaki Fransız kadın futbolcu, meşinyuvarlağı kalecinin beklemediği noktaya harika bir vuruşla göndererek Juninhovari bir gole imza attı.