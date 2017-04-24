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Kadın voleybolunda Türkiye yine Avrupa'nın zirvesinde

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni şampiyon tamamlayan VakıfBank, bu kupanın 5. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı.

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Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ini şampiyon tamamlayan VakıfBank, bu kulvarda adını 3. kez zirveye yazdırırken, kupanın toplamda 5. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı.

İtalya'nın Treviso kentinde yapılan organizasyonu VakıfBank'ın şampiyon tamamlamasıyla, kadın voleybolunun Avrupa'daki 1 numaralı kupası, tamamı son 7 sezonda olmak üzere 5. kez Türk ekiplerinin müzesine gitmiş oldu.

İLK KUPAYI YİNE VAKIFBANK ALMIŞTI

İstanbul'da 2011 yılında gerçekleştirilen Dörtlü Final'i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye'ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu. Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final'i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dörtlü Final'de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

Geride kalan sezon İtalya'nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, ev sahibi ekibe yenilerek kupayı kaçırırken, bu kez ev sahibi takıma üstünlük sağlayarak Türk kadın takımlarının 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna imza attı.

KADINLARDA 11 ŞAMPİYONLUK

Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 11 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.

Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 8 Avrupa kupası kaldırmayı başardı. VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yılları Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.

Türk kadın voleybol takımları Avrupa'da toplamda 11 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank'ı, ikişer şampiyonlukla Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.

ERKEKLERDE 3 ŞAMPİYONLUK

Voleybolda Avrupa kupası kaldıran Türk erkek takımları, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe oldu.

İzmir'de 2009 yılında düzenlenen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanan Arkas Spor, Avrupa'da kupa kaldıran ilk erkek takımı unvanını da elde etti.

Halkbank, 2013 yılında CEV Kupası şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Erkeklerde elde edilen son şampiyonluğa ise 2014 yılında Challenge Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe ulaştı.

KADIN TAKIMLARININ BAŞARI KARNESİ

Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler şöyle:

Yıl

Takım

Organizasyon

Derece

1980

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

2

1983

Ankara Pazarları

CEV Kupası

4

1984

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

4

1986

Arçelik

CEV Kupası

4

1988

Emlak Bankası

CEV Kupası

3

1991

VakıfBank

CEV Kupası

3

1992

VakıfBank

CEV Kupası

3

1993

Eczacıbaşı

CEV Kupası

2

1996

Emlak Bankası

CEV Kupası

2

1997

Galatasaray

CEV Kupası

3

1998

VakıfBank

Şampiyon Kulüpler Kupası

2

 

Beşiktaş

Kupa Galipleri Kupası

4

 

Güneş Sigorta

CEV Kupası

4

1999

VakıfBank

Şampiyon Kulüpler Kupası

2

 

Eczacıbaşı

Kupa Galipleri Kupası

1

2000

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

3

 

ENKA Spor

Kupa Galipleri Kupası

4

 

Güneş Sigorta

CEV Kupası

3

2001

Eczacıbaşı

Şampiyonlar Ligi

4

 

Beşiktaş

CEV Kupası

4

2002

Eczacıbaşı

Şampiyonlar Ligi

4

2004

VakıfBank Güneş Sigorta

Top Teams Kupası

1

2005

Eczacıbaşı

Top Teams Kupası

3

2006

VakıfBank Güneş Sigorta

Şampiyonlar Ligi

4

2008

VakıfBank Güneş Sigorta

Challenge Kupası

1

2009

Eczacıbaşı

Şampiyonlar Ligi

4

 

Fenerbahçe Acıbadem

CEV Kupası

3

2010

Galatasaray

Challenge Kupası

3

 

Fenerbahçe Acıbadem

Şampiyonlar Ligi

2

2011

VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom

Şampiyonlar Ligi

1

 

Fenerbahçe Acıbadem

Şampiyonlar Ligi

3

2012

Galatasaray

CEV Kupası

2

 

Fenerbahçe Universal

Şampiyonlar Ligi

1

2013

Fenerbahçe

CEV Kupası

2

 

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

1

 

Galatasaray Daikin

Şampiyonlar Ligi

4

2014

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

2

 

Eczacıbaşı VitrA

Şampiyonlar Ligi

4

 

Fenerbahçe

CEV Kupası

1

 

Beşiktaş

Challenge Kupası

2

2015

Eczacıbaşı VitrA

Şampiyonlar Ligi

1

 

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

3

 

Galatasaray Daikin

CEV Kupası

3

 

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Challenge Kupası

1

2016

Galatasaray

CEV Kupası

2

 

Trabzon İdmanocağı

Challenge Kupası

2

 

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Challenge Kupası

4

 

VakıfBank

CEV Şampiyonlar Ligi

2

 

Fenerbahçe

CEV Şampiyonlar Ligi

3

2017

Galatasaray

CEV Kupası

3

 

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Challenge Kupası

1
  VakıfBank Şampiyonlar Ligi 1
  Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 3

ERKEK TAKIMLARININ BAŞARI KARNESİ

Voleybolda Türk erkek takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler ise şu şekilde:

Yıl

Takım

Organizasyon

Derece

1967

Galatasaray

Şampiyon Kulüpler Kupası

4

1972

Galatasaray

Şampiyon Kulüpler Kupası

4

1978

Büyükdere Borankay

Şampiyon Kulüpler Kupası

4

 

Eczacıbaşı

Kupa Galipleri Kupası

4

1980

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

3

 

Vinylex

Kupa Galipleri Kupası

4

1982

Güney Sanayi

CEV Kupası

4

1983

Güney Sanayi

Kupa Galipleri Kupası

4

1992

Galatasaray

CEV Kupası

4

1997

NETAŞ

CEV Kupası

2

1999

Arçelik

Kupa Galipleri Kupası

4

2000

Galatasaray

Kupa Galipleri Kupası

4

2001

Erdemirspor

Top Teams Kupası

4

2007

Halkbank

CEV Kupası

3

2009

Arkas Spor

Challenge Kupası

1

2011

Arkas Spor

Challenge Kupası

2

2012

Arkas Spor

Şampiyonlar Ligi

4

2013

Halkbank

CEV Kupası

1

 

Maliye Milli Piyango

CEV Kupası

4

2014

Halkbank

Şampiyonlar Ligi

2

 

Fenerbahçe

Challenge Kupası

1

 

İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Challenge Kupası

3

2017

Fenerbahçe

CEV Kupası

3
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