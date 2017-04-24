Kadın voleybolunda Türkiye yine Avrupa'nın zirvesinde

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ini şampiyon tamamlayan VakıfBank, bu kulvarda adını 3. kez zirveye yazdırırken, kupanın toplamda 5. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı.

İtalya'nın Treviso kentinde yapılan organizasyonu VakıfBank'ın şampiyon tamamlamasıyla, kadın voleybolunun Avrupa'daki 1 numaralı kupası, tamamı son 7 sezonda olmak üzere 5. kez Türk ekiplerinin müzesine gitmiş oldu.

İLK KUPAYI YİNE VAKIFBANK ALMIŞTI

İstanbul'da 2011 yılında gerçekleştirilen Dörtlü Final'i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye'ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu. Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final'i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dörtlü Final'de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

Geride kalan sezon İtalya'nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, ev sahibi ekibe yenilerek kupayı kaçırırken, bu kez ev sahibi takıma üstünlük sağlayarak Türk kadın takımlarının 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna imza attı.

KADINLARDA 11 ŞAMPİYONLUK

Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 11 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.

Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 8 Avrupa kupası kaldırmayı başardı. VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yılları Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.

Türk kadın voleybol takımları Avrupa'da toplamda 11 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank'ı, ikişer şampiyonlukla Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.

ERKEKLERDE 3 ŞAMPİYONLUK

Voleybolda Avrupa kupası kaldıran Türk erkek takımları, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe oldu.

İzmir'de 2009 yılında düzenlenen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanan Arkas Spor, Avrupa'da kupa kaldıran ilk erkek takımı unvanını da elde etti.

Halkbank, 2013 yılında CEV Kupası şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Erkeklerde elde edilen son şampiyonluğa ise 2014 yılında Challenge Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe ulaştı.

KADIN TAKIMLARININ BAŞARI KARNESİ

Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler şöyle:

Yıl Takım Organizasyon Derece 1980 Eczacıbaşı Şampiyon Kulüpler Kupası 2 1983 Ankara Pazarları CEV Kupası 4 1984 Eczacıbaşı Şampiyon Kulüpler Kupası 4 1986 Arçelik CEV Kupası 4 1988 Emlak Bankası CEV Kupası 3 1991 VakıfBank CEV Kupası 3 1992 VakıfBank CEV Kupası 3 1993 Eczacıbaşı CEV Kupası 2 1996 Emlak Bankası CEV Kupası 2 1997 Galatasaray CEV Kupası 3 1998 VakıfBank Şampiyon Kulüpler Kupası 2 Beşiktaş Kupa Galipleri Kupası 4 Güneş Sigorta CEV Kupası 4 1999 VakıfBank Şampiyon Kulüpler Kupası 2 Eczacıbaşı Kupa Galipleri Kupası 1 2000 Eczacıbaşı Şampiyon Kulüpler Kupası 3 ENKA Spor Kupa Galipleri Kupası 4 Güneş Sigorta CEV Kupası 3 2001 Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi 4 Beşiktaş CEV Kupası 4 2002 Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi 4 2004 VakıfBank Güneş Sigorta Top Teams Kupası 1 2005 Eczacıbaşı Top Teams Kupası 3 2006 VakıfBank Güneş Sigorta Şampiyonlar Ligi 4 2008 VakıfBank Güneş Sigorta Challenge Kupası 1 2009 Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi 4 Fenerbahçe Acıbadem CEV Kupası 3 2010 Galatasaray Challenge Kupası 3 Fenerbahçe Acıbadem Şampiyonlar Ligi 2 2011 VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom Şampiyonlar Ligi 1 Fenerbahçe Acıbadem Şampiyonlar Ligi 3 2012 Galatasaray CEV Kupası 2 Fenerbahçe Universal Şampiyonlar Ligi 1 2013 Fenerbahçe CEV Kupası 2 VakıfBank Şampiyonlar Ligi 1 Galatasaray Daikin Şampiyonlar Ligi 4 2014 VakıfBank Şampiyonlar Ligi 2 Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 4 Fenerbahçe CEV Kupası 1 Beşiktaş Challenge Kupası 2 2015 Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 1 VakıfBank Şampiyonlar Ligi 3 Galatasaray Daikin CEV Kupası 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası 1 2016 Galatasaray CEV Kupası 2 Trabzon İdmanocağı Challenge Kupası 2 Bursa Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası 4 VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi 2 Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi 3 2017 Galatasaray CEV Kupası 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası 1 VakıfBank Şampiyonlar Ligi 1 Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 3

ERKEK TAKIMLARININ BAŞARI KARNESİ

Voleybolda Türk erkek takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler ise şu şekilde: