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Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu Lyon oldu

Lyon, Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'i 7-6 yenerek kupaya uzanan taraf oldu.

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Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde iki Fransa ekibi karşı karşıya geldi.

120 dakikasında kazananın çıkmadığı mücadelenin sonucunu penaltılar belirledi.

ŞAMPİYONU KALECİLER BELİRLEDİ

Dramatik penaltılarda PSG kalecisi Katarzyna Kiedrzynek takımı adına kullandığı penaltıyı kaçırınca gözyaşlarını tutamadı.

Lyon kalecisi Sarah Bouhaddi ise Polonyalı file bekçisinden sonra topun başına geçti. Fransız kaleci hata yapmayınca skor 7-6'ya geldi ve Lyon üst üste 2. kez Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyüğü oldu.

Polonyalı kaleci Katarzyna Kiedrzynek ise uzun süre ağladı.

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