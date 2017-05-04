Kadınların ardından erkekler de aynı pozu verdi

Voleybolda Efeler Ligi 2016-2017 sezonu şampiyonu Halkbank'a kupasını, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Her iki takım oyuncuları Vestel Venus Sultanlar Ligi finalinin ardından olduğu gibi birlikte fotoğraf çektirdi.

BERABER POZ VERDİLER

Voleybol Efeler Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Halkbank, kupasını aldı. Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena'da Arkas Spor'u 3-2 mağlup eden Halkbanklı oyuncular, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.

Sevinçlerini kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarla paylaşan Halkbanklı oyuncular, kupa törenine üzerinde "2016-2017 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Halkbank" yazılı tişörtlerle çıktı.

Halkbanklı oyunculara madalyalarını ve kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Arkas Sporlu oyunculara madalyaları ve şilti, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu tarafından verildi.

Her iki takım oyuncuları Vestel Venus Sultanlar Ligi finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray maçında olduğu gibi törenin ardından birlikte fotoğraf çektirdi.

ÖDÜLLER

Efeler Ligi'nde play-off finalinin en değerli oyuncusu, şampiyon Halkbank'tan Burutay Subaşı oldu. Finalin en iyi libero ödülünü Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak, en iyi smaçör ödülünü Arkas Spor'dan Michael Sanchez, en iyi pasör ödülünü Halkbank'tan Dejan Vincic, en iyi orta oyuncu ödülünü de Arkas Spor'dan Hakkı Çapkınoğlu aldı. Törende Paidar Demir Özel Ödülü ise Halkbank'tan Samet Güneş'e verildi.