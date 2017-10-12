Kaka'nın Amerika macerası sona eriyor

Brezilyalı futbolcu Kaka, Orlando City'den ayrılma kararı aldığını açıkladı. 3 sezondur Birleşik Devletler'de forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, kontratını tamamlamasının ardından Orlando kulübüyle sözleşme yenilemeyeceğini dile getirdi.

SÖZLEŞME UZATMAYACAĞINI AÇIKLADI

Kaka, Orlando City ile son maçına pazar günü Columbus Crew karşısında çıkacak. Brezilyalı yıldız, sezonun son maçı olan Philadelphia karşılaşmasında ise takımdaki yerini almayacak. Oynadığı 3 sezonda 77 maça çıkan Kaka, 25 gol atarken 19 golün pasını verdi.

Bu istatistiğiyle Orlando kulüp tarihinin en çok asist yapan oyuncusu olan Kaka, futbol kariyeriyle ilgili net bir açıklama ise yapmadı. Kaka'nın Brezilya'ya dönerek kariyerine bir süre daha ülkesinde devam etmesi bekleniyor