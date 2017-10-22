Kaladze belediye başkanı oldu

Futbolculuk kariyerinde uzun bir süre AC Milan forması giyen Kakhaber Kaladze, ülkesi Gürcistan'daki yerel seçimler sonucunda başkent Tiflis'in yeni belediye başkanı oldu.

YÜZDE 51 OY ALDI

Yaklaşık 1.3 milyon kişinin yaşadığı Tiflis'te ilk sonuçlara göre oyların %51'ini alan Kaladze, belediye başkanlığı yarışını kazanmayı başardı.

Futbola Dinamo Tiflis'te başlayan ve ardından Dinamo Kiev'in yolunu tutan Kakha Kaladze, 2001 yılında transfer olduğu ve 2010 yılına kadar forma giydiği AC Milan'da bir Serie A, iki Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupası, bir Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Genoa'da geçirdiği iki sezonun ardından 2012 yılında futbol kariyerine nokta koyan Kaladze, daha sonra siyasete atılmıştı.

GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Mihai Saakaşvili'ye muhalif olan milyarder Bidzina Ivanişvili'nin siyasi kampanyasına katılan 39 yaşındaki Kaladze, 2012 seçimlerini kazanmalarıyla birlikte ülkesinde enerji bakanlığı görevini yürütmeye başladı. Eski Gürcü futbolcu, geçtiğimiz temmuz ayında belediye başkanlığına aday olmak için bakanlık görevinden ayrılmıştı.