Kaleciden kaleden kaleye gol - İZLE

Bolivya Ligi'nde Bolivar'ın evinde San Jose'yi konuk ettiği maça Bolivar'ın kalecisi Matias Dituro attığı golle damga vurdu.

KALEDEN KALEYE ATTI

Bolivar'ın 2-1 üstünlüğü ile devam eden maçın son dakikasında San Jose'nin kalecisi Carlos Emanuel Franco karşı kaleye gol aramaya gitmişken kendi kalesinde golü gördü.

Kaleci kaleden kaleye gol attı - İZLE

Bolivar'ın kalecisi Matias Dituro, gelen yan topta meşin yuvarlağa hakim olduktan sonra degajla topu boş San Jose kalesine doğru gönderdi. San Joseli futbolcuların müdahale çabaları boşa giderken, top ağlara gitti ve maçı Bolivar bu golle 3-1 kazandı.