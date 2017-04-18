Hollanda 2. Ligi'nde RKC Waalwijk'in, Almere City'i konuk ettiği maçta çok ilginç bir pozisyon yaşandı.

HATA MI ŞİKE Mİ?

1-1 sonra eren RKC Waalwijk - Almere City mücadelesinde kaleci Chiel Kramer uzun yıllar unutulmayacak bir hata yaptı.

Kaleciden şike yorumlarına sebep olan komik hata - İZLE



84. dakikada atak yapan Waalwijk'ten bir oyuncu kaleci Kramer ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Almere City kalecisi Chiel Kramer de yerde kalan oyuncuya doğru bakarken rakip oyuncu Pieter Langedijkde kalecinin bu hatasını fırsat bilerek topu ayağından çaldı ve meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi.

Bu pozisyondan sonra sosyal medyada kalecinin şike yaptığı yönünde yorumlar yapıldı.