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Kaleciye yılan fırlattılar

Avustralya A-Ligi'nde önceki gün Sydney-West Sydney arasında oynanan derbide taraftarlar kaleciye oyuncak yılan fırlattı.

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Kaleciye yılan fırlattılar

Sydney ile West Sydney karşılaşmasında yaşanan olay maça damgasını vurdu. Sydney tarftarları ezeli rakibi West Sydney'e transfer olan eski kalecilerinin koruduğu kaleye oyuncak yılan fırlattı.

OYUNCAK YILAN ATTILAR

Avustralya A-Ligi'ndeki derbide Sydney evinde West Sydney'i konuk etti. Eski kalecileri Vedran Janjetovic'in koruduğu kaleye atılan oyuncak yılan attığı görüldü. 4 Sene Sydney FC formasını giydikten sonra West Sydney'e transfer olan kaleci  Vedran Janjetovic, olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sydney taraftarlarının bu protestosu Avustralya'da günün olayı oldu. 

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