Kameni Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'nin gündeminde kaleci transferi var. Aykut Kocaman'ın 'Volkan Demirel'le rekabet edebilecek bir kaleci alacağız' açıklamasının ardından, sarı-lacivertli ekip Kameni transferini bitirdi.
SALI GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR
Carlos Kameni transferinin bittiği, Kamerunlu kalecinin yarın İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan kontrata imza atacağı ve ardından çarşamba günü Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacağı belirtildi.
33 yaşındaki Kamerunlu kaleci son 6 yıldır İspanya La Liga ekiplerinden Malaga forması giyiyordu.
FENERBAHÇE İLE 2+1 YILLIK KONTRAT
Malaga'nın kaleci transferinden sonra takımdan ayrılmayı isteyen Kameni'nin Fenerbahçe'den 3 yıllık bir teklif istediği ileri sürülmüştü. 5 yıldır Malaga kalesini koruyan Kamerunlu kalecinin uzun süren pazarlıkların ardından Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık teklifine ise 'evet' dediği belirtildi.