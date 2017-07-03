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Kameni Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı kaleci Kameni'yi yarın İstanbul'a getiriyor.

Kameni Fenerbahçe'ye geliyor
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Fenerbahçe'nin gündeminde kaleci transferi var. Aykut Kocaman'ın 'Volkan Demirel'le rekabet edebilecek bir kaleci alacağız' açıklamasının ardından, sarı-lacivertli ekip Kameni transferini bitirdi.

SALI GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Carlos Kameni transferinin bittiği, Kamerunlu kalecinin yarın İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan kontrata imza atacağı ve ardından çarşamba günü Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacağı belirtildi.

33 yaşındaki Kamerunlu kaleci son 6 yıldır İspanya La Liga ekiplerinden Malaga forması giyiyordu.

FENERBAHÇE İLE 2+1 YILLIK KONTRAT

Malaga'nın kaleci transferinden sonra takımdan ayrılmayı isteyen Kameni'nin Fenerbahçe'den 3 yıllık bir teklif istediği ileri sürülmüştü. 5 yıldır Malaga kalesini koruyan Kamerunlu kalecinin uzun süren pazarlıkların ardından Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık teklifine ise 'evet' dediği belirtildi.

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