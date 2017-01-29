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Kamerun Senegal'i penaltılarda devirdi

Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final maçında Aboubakar'lı Kamerun, Sow'lu Senegal'i yenerek bir üst tura çıktı.

Kamerun Senegal'i penaltılarda devirdi
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Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final'de Senegal - Kamerun karşı karşıya geldi. 

KAMERUN TUR ATLADI

Normal süresi 0-0 sona eren mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da 0-0'lık eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışları yarı finale çıkan ekibi belirledi. Penaltılarda hata yapmayan Kamerun, 5-4 ile yarı finale çıkan takım oldu.

SOW DERBİDE OYNAYACAK

Moussa Sow penaltıda hata yapmazken Aboubakar çok kritik olan son penaltıda golü attı ve takımını üst tura çıkarttı.

Senegal'in elenmesinin ardından Moussa Sow Türkiye'ye dönecek. Moussa Sow hafta sonu oynanacak Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisine yetişebilecek.

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