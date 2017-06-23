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Kamerun ve Avustralya berabere kaldı

FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu'nda oynanan maçta Kamerun ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

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Kamerun ve Avustralya yenişemedi

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yer alan Krestovsky Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Kamerun, 45. dakikada Frank Zambo'nun attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

MAÇ BERABERE SONUÇLANDI

Mark Milligan'ın 60. dakikadaki penaltı golüyle Avustralya'nın eşitliği sağladığı karşılaşmanın kalan dakikalarında skor değişmedi.

Gruptaki ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kamerun ve Avustralya, puan cetvelinde birer puanla son iki sırada yer alıyor.

ABOUBAKAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI

2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, 90 dakika forma giydi.

FIFA Konfederasyonlar Kupası'na, A Grubu'nda cumartesi günü oynanacak Meksika-Rusya ve Yeni Zelanda-Portekiz maçlarıyla devam edilecek.

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