Kamerun ve Avustralya berabere kaldı

Galatasaray'dan ayrılan yıldız futbolcu, İspanya ağlarını harika bir golle sarssa da takımını mağlubiyetten kurtaramadı.

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Video Hakem Sistemi, bir çok pozisyonda devreye girdi ve maçların sonucu değişti.

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Aykut Kocaman ile Volkan Demirel tatile çıktı

Aykut Kocaman, Volkan Demirel'le birlikte hem tatil yapmak hem de takım hakkında fikir alışverişinde bulunmak için Bodrum'a gitti.