Kamerunlu Bassogog'un yaşı tartışma konusu oldu

Çin kulübü Henan Jianye, Aalborg'da forma giyen Christian Bassogog'u transfer etti.
21 YAŞINDA DEĞİL İSYANI
Kulüp, 21 yaşında olduğunu iddia eden Bassogog'un transferi konusunda Danimarkalı kulüple anlaşma sağlandığını açıklarken, Çinli taraftarlar Kamerunlu futbolcuyu sahtekarlıkla suçladı.
Taraftarlar, sosyal medyada oyuncunun görüntüsüyle yaşının uymadığını belirterek, Kamerunlu oyuncunun gerçek yaşını sorguladı.
6 MİLYON EURO VERİLDİ
Danimarka basınında yer alan habere göre; 5 yıllık sözleşme imzalanan Kamerunlu futbolcu Bassogog için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
AKILLARA MİNALA GELDİ
Öte yandan Çin'de yaşanan bu tartışma sonrası, evvel Lazio'nun transfer ettiği 17 yaşındaki Minala akıllara geldi.
İtalyan taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalan Minala, bir türlü kendisinden beklenilen performansı sergileyemedi.