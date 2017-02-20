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Kamerunlu Bassogog'un yaşı tartışma konusu oldu

Henan Jianye Kulübü'nün 21 yaşında olduğunu iddia eden Kamerunlu futbolcu Christian Bassogog'u transfer etmesi Çinli taraftarları kızdırdı.

Kamerunlu Bassogog'un yaşı tartışma konusu oldu
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Çin kulübü Henan Jianye, Aalborg'da forma giyen Christian Bassogog'u transfer etti.

21 YAŞINDA DEĞİL İSYANI

Kulüp, 21 yaşında olduğunu iddia eden Bassogog'un transferi konusunda Danimarkalı kulüple anlaşma sağlandığını açıklarken, Çinli taraftarlar Kamerunlu futbolcuyu sahtekarlıkla suçladı.

Taraftarlar, sosyal medyada oyuncunun görüntüsüyle yaşının uymadığını belirterek, Kamerunlu oyuncunun gerçek yaşını sorguladı.

6 MİLYON EURO VERİLDİ

Danimarka basınında yer alan habere göre; 5 yıllık sözleşme imzalanan Kamerunlu futbolcu Bassogog için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

AKILLARA MİNALA GELDİ

Öte yandan Çin'de yaşanan bu tartışma sonrası, evvel Lazio'nun transfer ettiği 17 yaşındaki Minala akıllara geldi.

İtalyan taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalan Minala, bir türlü kendisinden beklenilen performansı sergileyemedi.

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