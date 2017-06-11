Kanada'da Hamilton pole pozisyonunu aldı

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, 1.11.459'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Kariyerindeki 65. pole pozisyonunu elde eden Hamilton, bu alanda ikinci sırada yer alan Formula 1'in efsane pilotu Ayrton Senna'yı yakaladı. Büyük Britanyalı sürücü, 68 pole pozisyonuyla rekoru elinde bulunduran Michael Schumacher'e yaklaştı.
Sıralama turlarının ardından Hamilton'a, 65. pole pozisyonu anısına 1994 San Marino Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Senna'nın 1987'de kullandığı orjinal kaskı hediye edildi.
Ferrari takımının 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Alman pilotu Sebastian Vettel,1.11.789'luk zamanıyla ikinci sırada yer aldı.
Sezonun 4. yarışı Rusya Grand Prix'sinde kariyerinin ilk birinciliğini elde eden Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise 1.12.177'lik süresiyle sıralama turlarını üçüncü tamamladı.
Yarın TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek Kanada Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.11.459
2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.11.789
3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.12.177
4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.12.252
5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.12.403
6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.12.557
7. Felipe Massa (Williams Mercedes) 1.12.858
8. Sergio Perez (Force India) 1.13.018
9. Esteban Ocon (Force India) 1.13.135
10. Nico Hulkenberg (Renault) 1.13.271